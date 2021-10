Nuovo San Siro, in settimana un tavolo tecnico per accelerare i tempi

Al Milan sono sicuri che la costruzione del nuovo San Siro comincerà presto e che anche l’Inter sia pronta a investire. Da via Aldo Rossi hanno definito "cordiale" il colloquio di ieri con il sindaco Sala. Anche dalla sponda nerazzurra sono arrivati segnali di soddisfazione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i due club sono decisi a collaborare con il Comune per trovare punti di incontro reciprocamente soddisfacenti. In settimana si aprirà un tavolo tecnico per accelerare i tempi: lo stadio è considerato cruciale da Milan e Inter per ridurre il divario di competitività con i top europei.