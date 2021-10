Nuovo San Siro, la Cattedrale in netto vantaggio sugli Anelli

Sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si parla tanto del nuovo San Siro. Secondo la rosea, il progetto presentato da Populous è in netto vantaggio su quello di Manica-Sportium. Come riporta il quotidiano, lo studio Usa americano ha appena aperto una sede nel centro di Milano, segnale inequivocabile che in città avranno interessi importanti per tanto tempo. Nell’idea dei progettisti, la “Cattedrale” - così è stato chiamato il nuovo impianto - deve richiamare elementi iconici come il Duomo e la Galleria Vittorio Emanuele II.