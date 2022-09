Nuovo stadio a Milano, le date degli "incontri pubblici" per il Dibattito Pubblico

MilanNews.it

A Palazzo Marino è in corso l'incontro di presentazione del Dibattito Pubblico per il nuovo stadio di Milano. Ecco, di seguito, tutti gli appuntamenti pubblici che ci saranno per il progetto di Milan ed Inter:

- 03/10/22 dalle 17 alle 20 presso Palazzo Reale: "Stadio Milano: le ragioni dell'intervento"

- 13/10/22 dalle 17 alle 20 presso Palazzo Reale: "Stadio Milano: rapporto pubblico-privato e sostenibilità economica dell'intervento"

- 17/10/22 dalle 17 alle 20 presso Auditorium Baldoni: "Stadio Milano: inclusione e sostenibilità sociale dell'intervento"

- 24/10/22 dalle 17 alle 20 presso Auditorium Baldoni: "Stadio Milano: sostenibilità ambientale dell'intervento"

- 18/11/22 dalle 18 alle 19:30 presso Palazzo Marino (sede da verificare): "Presentazione della relazione conclusiva"