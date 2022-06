Nuovo stadio a Sesto, attesa per l'esito delle elezioni: Di Stefano favorevole, il suo sfidante no

MilanNews.it

La partita del nuovo stadio del Milan – e di conseguenza dell’Inter – ruota anche intorno alle notizie in arrivo da Sesto San Giovanni dopo le elezioni comunali che si sono svolte nella giornata di ieri. Nel comune lombardo limitrofo a Milano i seggi si sono chiudi alle 23.00 con l’affluenza segnalata al 49,14%, in leggero calo rispetto alle precedenti amministrative quando era stata del 50,93%. L’attesa ora è per l’inizio dello scrutinio, che partirà alle 14.00 di oggi: cinque anni fa al primo turno l’allora candidata del centrosinistra Monica Chittò ottenne il 30,9% dei voti rispetto allo sfidante Roberto Di Stefano che si fermò al 26%, ma che poi venne eletto sindaco due settimane al ballottaggio con il 58,6%.

Come sappiamo Di Stefano è favorevole alla costruzione dell’impianto nel comune di Sesto Sa Giovanni, mentre il suo avversario, Michele Foggetta (vincitore delle primarie per il centrosinistra) è contrario. Foggetta tempo fa aveva dichiarato: “Sesto continua ad essere una delle città più cementificate del Nord d’Italia. Una delle città più inquinate e dove arriveranno nuove strutture ospedaliere legate alla Città della salute. Pensare di portare qui lo stadio non è assolutamente una priorità che serve”.