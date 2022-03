Nuovo Stadio, Antonello: "San Siro prima scelta, ma pronti al piano B"

MilanNews.it

Intervistato da Repubblica, l’amministratore delegato dell'Inter, Alessandro Antonello, ha parlato del nuovo stadio di Milano. "Assicurerebbe maggiori incassi alle squadre e servizi migliori al pubblico, al quartiere e alla città. Per noi costruire un impianto a San Siro è di sicuro la prima scelta - ha affermato - ma se il dibattito pubblico che si sta avviando dovesse avere tempi troppo lunghi, o se il progetto già modificato ne uscisse stravolto, allora ci orienteremo su un piano B. Vogliamo un nuovo stadio e averlo è più importante rispetto a dove averlo".

"Il dibattito pubblico è lecito e corretto - ha aggiunto il dirigente nerazzurro - ma come investitori dobbiamo avere la certezza dei tempi. Dobbiamo tenerci anche un piano alternativo nel caso le cose non vadano come previsto. Inter e Milan hanno presentato un progetto al Comune per poter costruire un nuovo stadio. Se il progetto non piaceva si sarebbero dovuti trovare altri proponenti. Non è un regalo ai club, ma un investimento che guarda agli interessi di chi lo fa e anche a quelli della città. E le aree, dopo 90 anni, torneranno al Comune. San Siro lo hanno fatto le squadre e il successo delle squadre. Se i club vincono possono dare lustro anche a un impianto altrove. E poi i tifosi si affezionano in fretta a uno stadio che può dare emozioni, ma anche tanti servizi".