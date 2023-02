Nuovo stadio della Roma: il club spenderà 528 milioni. Posa prima pietra nel 2024

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Corriere della Sera nella sua edizione romana parla del nuovo stadio della Roma, dopo che la Giunta ieri ha approvato il "pubblico interesse" per il progetto a Pietralata. La Roma, per i lavori, spenderà 528 milioni di euro, di cui 40 andranno al Comune per gli oneri di concessione. All'interno di questo anno saranno definite tutte le procedure burocratiche, con la posa della prima pietra che è prevista per il 2024 e l'inaugurazione, nei piani societari, nel 2027, anno del centenario.