Nuovo stadio di Milan e Inter: domani al via il dibattito pubblico

Domani prenderà il via il dibattito pubblico in merito al nuovo stadio che Milan e Inter vogliono costruire insieme al posto di San Siro con la presentazione del dossier del progetto. Come riporta dpstadiomilano.it, sono previsti 5 incontri pubblici e 5 di approfondimento finalizzati a presentare le ragioni e le caratteristiche dell’intervento e raccogliere osservazioni e proposte sui temi della proposta. Il dibattito terminerà il 18 novembre con la pubblicazione della Relazione conclusiva. Il dibattito è aperto a tutte le persone interessate ed è organizzato affinché il pubblico possa ricevere informazioni sulla proposta, chiedere ed ottenere chiarimenti, indicare criticità o temi da approfondire, e proporre soluzioni migliorative.