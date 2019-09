Nuovo stadio: ecco il comune di Milano cosa ci guadagna

Dal sito ufficiale del nuovo stadio (nuovostadiomilano.com), si prova a rispondere ad alcune delle domande più frequenti in questo momento storico per la costruzione del nuovo impianto.

Il Comune di Milano cosa ci guadagna con lo stadio nuovo?

Oggi lo stadio, di proprietà del Comune di Milano, è gestito in regime di concessione dai due Club che gli riconoscono un canone e garantiscono la manutenzione. La proposta di Inter e Milan prevede un investimento di 1,2 miliardi di euro, interamente privato, per edificare il nuovo stadio e il distretto multifunzionale in regime di concessione dei diritti di superficie per 90 anni. Pertanto, senza necessità di alcun esborso pubblico, la città guadagnerebbe uno stadio di qualità significativamente superiore e la riqualificazione di un'area oggi non valorizzata, e il patrimonio comunale si troverebbe significativamente arricchito. Senza contare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria generati dall’intervento, da spendere a vantaggio del territorio, e il canone di concessione che i Club tornerebbero a corrispondere una volta concluso l’ammortamento dell’investimento privato.