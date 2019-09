Nuovo stadio: ecco perchè non ci sarà solo verde attorno all'impianto

Dal sito ufficiale del nuovo stadio (nuovostadiomilano.com), si prova a rispondere ad alcune delle domande più frequenti in questo momento storico per la costruzione del nuovo impianto.

Perchè non lasciare tutto il verde attorno allo stadio?

Al fine di assicurare l’equilibrio economico-finanziario degli interventi di realizzazione o ristrutturazione degli impianti, la cosiddetta Legge Stadi, nel cui alveo è stato predisposto il Progetto di Fattibilità per San Siro, consente di costruire assieme all’infrastruttura sportiva anche immobili con destinazioni complementari. Il Progetto di Fattibilità prevede perciò di fare dell'intera area un polo dello sport e del tempo libero, in grado di vivere 365 giorni l'anno e non più solo quando c'è la partita. Un parco diffuso, che raddoppierà il verde esistente, e la viabilità automobilistica completamente interrata, garantiranno la piena vivibilità dell'area e creeranno una nuova continuità con i quartieri circostanti.