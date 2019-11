Nuovo stadio: i prossimi incontri di Inter e Milan con il Comune saranno decisivi

Nella giornata di ieri, è arrivata la risposta del Comune di Milano in merito alle spiegazioni che Milan e Inter avevano chiesto sulle condizioni imposte per la costruzioni del nuovo stadio: come spiega La Gazzetta dello Sport, per capire se il progetto potrà andare effettivamente in porto saranno decisivi i prossimi incontri che ci saranno tra i due club e gli esponenti di Palazzo Marino.