Nuovo stadio, il sindaco di Sesto sulla visita di Cardinale: "È stata positiva e ci riaggiorneremo. Ha voluto capire il potenziale dell’area"

Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, è tornato a parlare del nuovo stadio che il Milan potrebbe costruire nelle aree ex Falck dopo che nei giorni scorsi Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, ha visionato in prima persona la zona in questione. Queste le sue parole in merito a questa visita: "È stata positiva e ci riaggiorneremo. Ha visionato l’area, assieme ai tecnici di MilanoSesto (che detiene la proprietà dell’area, ndr) e del Milan. Ha voluto capire il potenziale dell’area, i servizi, che adesso stanno analizzando. Mi rendo conto che le variabili sono tante: noi siamo disponibili, ora la palla passi ai club che dovranno valutare tempi, costi e certezza degli investimenti. Io al posto loro avrei già deciso...".