Nuovo stadio, l'assessore Tancredi: "Tre offerte per coordinatore dibattito pubblico, scelta in tempi brevi"

Come riporta askanews, a margine della conferenza stampa per la presentazione del progetto dell’edificio che sostituirà l’ex Hotel Michelangelo, Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione del Comune di Milano, ha rivelato che sono tre le offerte ricevute da Palazzo Marino nell’ambito del bando per la ricerca del coordinatore del Dibattito pubblico legato al progetto del nuovo stadio che Milan e Inter vogliono costruire insieme. L'assessore ha dichiarato poi che la scelta avverrà in tempi rapidi, anche se ha voluto specificare che il Comune è ancora in attesa dell’aggiornamento dello studio di fattibilità da parte dei due club milanesi.