Nuovo stadio, la Giunta approva la delibera e passa il pallone (ancora) al Governo

Ieri la Giunta Comunale ha approvato la delibera che accoglie le varie modifiche che erano state richieste dal Consiglio Comunale a margine del dibattito pubblico a Milan e Inter sul progetto per il nuovo stadio. Allo stesso tempo, come si è letto nella nota ufficiale di Palazzo Marino, l'amministrazione milanese ha passato nuovamente la palla al Governo per avere la sicurezza che lo stadio non venga vincolato in alcun modo, aspettando che venga presa una posizione certa in merito. Lo riferisce oggi Tuttosport.