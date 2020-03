Nuovo stadio, manca ancora l'accordo sulle volumetrie

In attesa della ripresa del campionato, Milan e Inter proseguono il loro lavoro per la costruzione del nuovo stadio. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, se da una parte i due club hanno dato il loro via libera al salvataggio di una parte dell'attuale Meazza e al pagamento di 150 milioni per la concessione del diritto di superficie a 99 anni di San Siro e dell’area circostante, dall'altra manca ancora l'accordo con il Comune di Milano sulle volumetrie extra-stadio: la distanza tra le richieste di Inter e Milan e i limiti del piano regolatore sono nette. Ad inizio aprile è in programma un nuovo incontro tra Milan, Inter e rappresentanti di Palazzo Marino per provare ad avvicinarsi sempre di più alla fumata bianca definitiva.