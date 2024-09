Nuovo stadio Milan a San Donato: entro la metà di settembre verrà recintata l’area San Francesco

Secondo quanto riferisce Il Cittadino, il Milan ha comunicato al Comune di San Donato che entro la metà di settembre darà il via alla posa della recinzione lungo il perimetro del comparto San Francesco dove il club rossonero vuole costruire il suo nuovo stadio (1.500 metri di recinzioni metalliche rigide che saranno installate su delle basi in cemento prefabbricato con cui verranno chiusi i varchi di accesso ). L'obiettivo è mettere in in sicurezza l’area che è frequentata da anni da spacciatori e tossicodipendenti dove negli ultimi mesi si sono tenuti una serie di sopralluoghi da parte dei tecnici del Milan insieme alla polizia di Stato.

Prosegue intanto l'iter dell’accordo di programma in base al quale sempre nel mese di settembre nella città dell’Eni è previsto anche il primo forum pubblico legato al percorso della Valutazione dell’impatto ambientale (Via), al quale sono state invitate una cinquantina di realtà tra enti e associazioni del territorio. L'iter è andato avanti anche nel mese di agosto in quanto presso il municipio è in fase di ultimazione il cosiddetto “documento di scooping”, che verte sull’impatto ambientale dell’opera, intorno al quale nelle prossime settimane dovrebbe essere avviato il confronto con le realtà individuate dall’ente per esprimersi sulla prospettiva dello stadio.