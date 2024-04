Nuovo stadio Milan a San Donato, il sindaco Squeri: "Indagini? Da noi nessun dubbio: andiamo avanti"

Ieri è stata respinta in Consiglio Comunale a San Donato la mozione della minoranza contro il progetto del nuovo stadio del Milan. Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo) riporta alcune dichiarazioni del sindaco Francesco Squeri: "Nelle due passate amministrazioni, dieci anni, il consigliere Ginelli (uno dei promotori della mozione, ndr) ha partecipato all’opportunità di portare avanti due progetti di stadi calcistici in quell’area: nel 2013 l’Inter e nel 2016 il Milan. In quegli anni esisteva Chiaravalle e c’era San Siro, ma in quelle occasioni non si è detto: 'Non vogliamo neanche incontrarvi'. E’ successo esattamente il contrario, li hanno incontrati e hanno portato avanti un progetto, anche se poi non se ne è fatto nulla. Ma non vuol dire che l’amministrazione non fosse disposta a poter sviluppare un progetto di stadio in quell’area. Nel 2016 non hanno aspettato che il Milan proponesse un progetto, ma li hanno addirittura chiamati. Loro parlavano di Sesto e sono stati chiamati con l’indicazione che ci fosse qui un’area idonea per costruire lo stadio.

Noi vogliamo portare avanti un progetto che si svilupperà in un accordo di programma, perché la città di San Donato possa avere tanti vantaggi e pochi svantaggi. Se non avrà questi requisiti, valuteremo di conseguenza. E’ un progetto di interesse sovracomunale e sono coinvolti enti come Regione Lombardia, Città Metropolitana e Ferrovie dello Stato. Si stanno facendo tantissimi incontri tecnici e nessuno ha avanzato dubbi sul fatto che il Milan sia sottoposto a delle indagini. Non hanno portato avanti queste considerazioni e non vedo perché non si possa andare avanti con l’accordo di programma".