Supercoppa Italiana 2025, ecco quanto incasseranno Milan, Inter, Juventus e Atalanta

Con la vittoria della Juventus della Coppa Italia, sono ufficiali gli accoppiamenti per le due semifinali della Supercoppa Italiana che si giocheranno nel mese di gennaio 2025: il Milan affronterà proprio i bianconeri, mentre l'altra partita vedrà di fronte l'Inter e l'Atalanta. Tutte le partite della competizione si giocheranno in Arabia Saudita.

Ma quanto incasseranno le quattro squadre che parteciperanno alla Final Four della Supercoppa? Come riporta Calcio e Finanza su Instagram, il contratto di hosting con i sauditi vale 23 milioni di euro, di cui circa 16 andranno ai club. Ogni semifinalista incasserà 1,6 milioni di euro, mentre i premi per le due finaliste sono i seguenti: 3,4 milioni per la predente (quindi in totale porterà a casa 5 milioni) e 6,4 milioni per chi invece alzerà il trofeo (totale 8 milioni).