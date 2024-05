Musah: "Il mio ruolo è l'8, ma gioco dove mi chiede il mister"

vedi letture

In questa sua prima stagione al Milan, si è parlato tanto del ruolo in campo di Yunus Musah che è stato impiegato in diverse posizioni da Stefano Pioli. Ecco il pensiero del centrocampista americano:

Sul suo modello di giocatore: "Mi piacciono tanti giocatori che hanno giocato nel Milan. Io ora sono concentrato a crescere e a continuare ad imparare. L'anno prossimo voglio giocare di più e aiutare sempre di più la squadra sia in attacco che in difesa".

Sulla sua carriera: "Sono stato fortunato per aver viaggiato tanto in questi, ho avuto tante esperienze e incontrato tanta gente. Spero di conoscere più posti, ma ora sono contento qui".

Sul suo ruolo preferito in campo: "Il mio ruolo è l'8, mi piace giocare in mezzo al campo e fare il centrocampista box-to-box. Ma se l'allenatore mi chiede di fare altri, sono disponibile a farlo nel miglior modo possibile".