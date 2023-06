Nuovo stadio Milan, tre progetti al vaglio: ecco qual è quello in vantaggio

MilanNews.it

Il tema del nuovo stadio del Milan è tornato questa mattina al centro dell'attualità rossonera dopo un articolo di approfondimento della Gazzetta dello Sport sull'area di San Donato. In particolare in via Aldo Rossi sarebbero tre i progetti rimasti al vaglio della società: quello dello studio di David Manica (che "perse" contro Populous con la proposta dei due anelli per il nuovo San Siro), lo studio Populous e quello Gensler. Il primo di questi sarebbe in vantaggio sugli altri.