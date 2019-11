Nuovo Stadio Milano, i vantaggi che porterebbe il nuovo impianto

Sul sito nuovostadiomilano.com possiamo trovare tutte le caratteristiche del progetto per il nuovo San Siro, che porterebbe anche ad una ristrutturazione e valorizzazione dell'intero quartiere.

"Caratteristiche di progetto

Dove

Lo Stadio di Milano sorgerebbe nella parte ovest dell'area, occupando parte del sedime del vecchio Palazzetto dello Sport, oggi utilizzata come parcheggio asfaltato, lasciando in esercizio il Meazza fino al termine dei lavori. L’edificio sarà orientato in senso Nord/Sud con una leggera inclinazione verso ovest, anche per favorire la creazione di una grande piazza al centro del comparto, cuore pulsante del progetto.

La struttura

L'impianto, disposto su due anelli, con circa 60.000 posti, poggerà su una piastra più ampia del suo sedime e sopraelevata rispetto al piano campagna di circa 2 mt ("Podium"). Il campo da gioco sarà ipogeo, collocato fino a sette metri sotto lo zero di progetto, contenendo così l’impatto visivo e acustico della struttura e razionalizzando i percorsi di accesso ed esodo.

Pertanto la struttura sarà molto meno invasiva dell’attuale, integrando nel dislivello del Podium le cancellate perimetrali, e potrà destinare fino a 127.000 mq ad aree di servizio, punti vendita/ristoro, aree giocatori, accoglienza, aree stampa, locali tecnici, parcheggi, ecc.

Il campo

Le misure del campo da gioco saranno le medesime del campo attuale e il tappeto erboso sarà sempre un manto di tipo ibrido composto da erba artificiale ed erba naturale insieme. La crescita sarà garantita da un sistema d’illuminazione artificiale e da un sistema di ricircolo dell’aria così da stabilire il microclima più adatto alle esigenze del campo.

Massima accessibilità per tutti

L’accesso avverrà primariamente per mezzo di opportune scalinate ubicate in corrispondenza dei diversi settori dello stadio e gruppi di ascensori disposti lungo il perimetro, oltre le tornellerie. Il miglioramento degli spazi di seduta degli spalti li renderà fruibili all’utenza ampliata che attualmente trova difficoltà a frequentare tutti i settori dello stadio.

Squadre, VIP e addetti all’impianto accederanno attraverso ingressi automobilistici riservati posti lungo la via Tesio e il sottopasso Patroclo, completamente ristrutturato. Gli spazi di sosta per le auto delle persone con disabilità saranno ubicati in prossimità dei principali sistemi di risalita. A Nord e a Sud del Podium saranno individuate due aree drop off per i bus delle tifoserie ospiti, accessibili direttamente dai settori dello stadio loro dedicati.

Comfort ed experience

La costruzione del catino intorno al terreno di gioco punta ad armonizzare le diverse esigenze di massima qualità della visione per tutti gli spettatori, comfort dei posti a sedere, facilità di camminamento e accessibilità alle diverse funzioni, da quella al terreno di calcio per le squadre e i direttori di gara (ma anche per veicoli di emergenza e macchinari di manutenzione), a quella inerente le funzioni di servizio: bagni, aree ristoro, nursery, punti di primo soccorso, etc. È prevista anche un'area museale.

Flessibilità

Lo stadio è stato concepito con un'ampia possibilità di personalizzazione per favorire la relazione identitaria dei tifosi delle due squadre con la nuova struttura, nonché come un contenitore adatto ad ospitare anche eventi sportivi e non, come i grandi concerti tradizionalmente ospitati al Meazza.

Ai tifosi ospiti saranno riservati due specifici settori, uno a nord e l’altro a sud (in funzione del club milanese che gioca in casa), agevoli e sicuri. Lo Stadio potrà ospitare fino a 12.500 posti Premium, con flessibilità legata all’importanza del match.

Sostenibilità ambientale

Rispetto al Meazza il nuovo Stadio permettere di ridurre

Impatto visivo: La scelta di realizzare uno stadio ipogeo permetterà di contenere significativamente l’impatto visivo dell’impianto: la sua altezza fuori terra sarà pari a circa 30 metri, contro i 68 metri dell’attuale stadio Meazza.

Impatto acustico: Lo Stadio realizzato in un unico volume, con un involucro laterale chiuso, fa sì che il suono possa propagarsi esternamente solo verso l’alto. Ciò garantirà sempre il rispetto del limite acustico di 60 dB nelle aree adiacenti.

Traffico: Viabilità e sosta saranno interamente interrate, grazie al rifacimento del sottopasso Patroclo (ampliato in larghezza e collegato alla viabilità interna del comparto), mentre in superficie sono previsti percorsi pedonali e ciclopedonale e trasporto pubblico locale.

Impatto energetico: Oggi lo stadio Meazza produce circa 2.000 tonnellate di CO2: grazie a impianti di ultima generazione, all'involucro molto performante e alle sinergie con il Distretto Multifunzionale si potrà raggiungere l’obiettivo di uno “Stadio a emissioni zero”. Il 50% dei fabbisogni energetici sarà soddisfatto da fonti rinnovabili e sarà utilizzata acqua di falda per il 100% dei fabbisogni di riscaldamento e condizionamento.

Impatto idrico: sarà completamente evitato il prelievo in acquedotto per tuti gli usi non potabili, riutilizzando le acque per il 100% dei fabbisogni di irrigazione delle aree verdi e delle reti duali dei servizi igienici".