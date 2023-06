Obiettivo Cabral? I suoi numeri in un anno e mezzo con la Fiorentina

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Nella mattinata di oggi Goal.com ha fatto uscire la notizia secondo cui il Milan, per rinforzare il suo attacco, avrebbe messo in lista anche l'attaccante brasiliano della Fiorentina Arthur Cabral, arrivato nel gennaio 2022 per sostituire Vlahovic finito alla Juventus. Questi i suoi numeri con la viola in un anno e mezzo di campionato italiano: 62 presenze (tra campionato, coppa e Conference League), 18 reti e 4 assist.