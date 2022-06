Obiettivo Diallo: i numeri del senegalese con la maglia del Psg

MilanNews.it

© foto di

Negli ultimi giorni, soprattutto dopo l'affare Botman sfumato, è tornato in auge il nome del difensore senegalese del Psg Abdou Diallo. Il calciatore già in passato era stato accostato al Milan e, non trovano spazio nei parigini, potrebbe essere una buona soluzione per i Campioni d'Italia che devono allungare il proprio reparto difensivo. Nei suoi tre anni a Parigi, Diallo ha giocato un totale di 75 partite in tutte le competizioni. In queste non ha trovato mai il gol ma è riuscito comunque a regalare 4 assist.