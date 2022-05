Obiettivo doppia cifra: Giroud insegue il decimo gol del suo campionato

MilanNews.it

Olivier Giroud è stato sicuramente uno degli uomini più significativi del campionato rossonero. Con la sua doppietta nel derby ha riaperto un campionato che a febbraio sembrava già chiuso. Con la zampata di Napoli ha lanciato il Milan in vetta alla classifica. I gol del numero 9 che sono stati, appunto, nove, sono stati tutti pesanti. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, il bomber francese non tocca la doppia cifra in campionato dalla stagione 2016/2017 quando vestiva ancora la maglia dell'Arsenal: 12 gol in 29 partite. Quest'anno manca solo un gol che non solo gli permetterebbe di togliersi una soddisfazione personale ma potrebbe risultare ancora una volta decisivo per il Milan.