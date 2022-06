Obiettivo Junior Traorè, i suoi numeri con la maglia del Sassuolo

Secondo alcune indiscrezioni degli ultimi giorni, il centrocampista offensivo del Sassuolo Junior Traorè potrebbe essere un obiettivo di mercato per il Milan in questa sessione estiva. Il calciatore ivoriano classe 2000, ha appena terminato la sua terza stagione in Emilia Romagna. Complessivamente Traorè ha collezionato tra Serie A e Coppa Italia 100 presenze con la maglia neroverde, l'ultima delle quali nella gara che ha consegnato il titolo di Campione d'Italia al Milan. In tutte le partite giocate con il Sassuolo, il centrocampista ha trovato 18 gol e 8 assist. In particolare nell'ultima stagione, Traorè ha vissuto la sua miglior annata: 8 gol e 4 assist.