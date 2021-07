Obiettivo Kaio Jorge - I numeri del brasiliano con il Santos

Tra gli obbiettivi rossoneri per la sessione di mercato in corso figura anche il nome di Kaio Jorge. Il giocatore del Santos, in particolare, è molto giovane ma ha già ottimi numeri con la squadra di San Paolo: in 75 presenze, infatti, ha segnato 15 gol e ha dimostrato una grande dote nel dribbling come dimostra la percentuale di 51.3% raccolta da Wyscout.