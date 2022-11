Obiettivo Okafor, i numeri in stagione con il Salisburgo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport questa mattina parla di Noah Okafor come concreto obiettivo per il mercato rossonero. L'attaccante svizzero in questa stagione ha già segnato 10 gol in 22 presenze totali con il Salisburgo: tre di queste reti sono arrivate in Champions, di cui una contro il Milan. In queste partite ha messo a referto anche 2 assist. In Nazionale, con cui adesso affronterà il Mondiale, Okafor ha collezionato in tutto 9 partite segnando 2 gol.