Occhio al giallo: due diffidati rossoneri nella sfida con la Roma

Domani sera il Milan ospiterà a San Siro la Roma per la 18esima giornata del campionato di Serie A Enlive. La formazione di Paulo Fonseca approccia a questa sfida con l'infermeria piena viste le assenze, fra le altre, di Rafael Leao e Christian Pulisic, ma il portoghese rischia di dover fare a meno di altri due giocatori se le cose contro i giallorossi si dovessero mettere male sotto un punto di vista di cartellini.

Il Milan scende infatti in campo contro la Roma con due diffidati, Emerson Royal e Youssouf Fofana, verso i quali scatterà in automatico la squalifica nel momento in cui dovessero essere ammoniti dall'arbitro Michael Fabbri.

Arbitro: FABBRI

Assistenti: COSTANZO – VECCHI

IV uomo: MARCENARO

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: DI PAOLO