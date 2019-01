Oddo a MTV: "Gattuso sfortunato per i molti infortuni. Higuain riuscirà a sbloccarsi"

Massimo Oddo ha parlato a Milan Tv: “Quest’anno Rino non è stato troppo fortunato con gli infortuni. Ha avuto parecchi problemi, Abate non aveva mai fatto il centrale e si è dovuto adattare. Per migliorare la difesa serve averla a disposizione. Con il tempo si migliorerà. Modulo? Rino è bravo, conosce i ragazzi. Il Milan ha la possibilità di mettersi in campo con qualsiasi modulo. Le finali non sono mai partite come le partite di campionato. Bisogna crederci perché poi sono partite secche e può succedere di tutto. Il Milan ha le potenzialità per fare una grande gara. La preparazione per queste partite viene da sé, serve grande concentrazione. Non conosco bene Paquetà. Se è stato preso avrà le sue qualità e avremo tempo per vederlo in campo. Servirà attenderlo, sulle ali dell’entusiasmo si pensa a Kakà ma lui era un’eccezione. Servirà tempo. Il Milan ha qualità in tutti i reparti, anche in attacco. Poi non è detto che i grandi giocatori stanno sempre bene insieme, serve che si trovino e che vadano d’accordo. Higuain è un grande campione, ma ci possono essere momenti negativi. Poi i grandi campioni quando non segnano entrano nell’occhio del ciclone ma lui riuscirà ad uscire da questo momento”