Oddo: "Camarda talento puro ma non è che quando gioca con noi possa farlo con la sigaretta"

Il Milan Futuro è tornato a vincere dopo un digiuno di otto partite nelle quali aveva ottenuto appena due pareggi e sei sconfitte, che hanno fatto precipitare la squadra all'ultimo posto. Primo successo della gestione Oddo, oggi squalificato. Finalmente la fortuna gira in favore del Diavolo, che sembrava anche oggi aver buttato via una vittoria nei minuti finali. Di seguito alcune dichiarazioni di mister Oddo in conferenza stampa:

Camarda e Magrassi

"Il cambio Camarda-Magrassi è stato importante, penso che Francesco sia un talento puro ma non è detto che quando gioca con noi possa farlo con la sigaretta come si suol dire. Lui è un giocatore che sfrutta meglio quando ha qualcuno vicino, Magrassi è più mobile, gli piace più svariare. Con il tempo Camarda imparerà a giocare anche più isolato diciamo".

Un gruppo che sa lottare

"Questo è un gruppo che ha sempre saputo allenarsi bene e con grande motivazione, anche quando venivamo da sconfitte. Quindi figuriamoci dopo una vittoria del genere. È il percorso naturale di un Under-23 che ha avuto un po’ più di difficoltà quest’anno, forse anche in base alla poca esperienza che ci può essere alla prima stagione. Però è un gruppo di ragazzi di grande talento, possiamo citare Camarda e Bartesaghi ma anche tutti gli altri. Ovvio che in questo momento la cosa più importante è mantenere la categoria e poi poter crescere nel futuro grazie all’esperienza che bisogna acquistare in queste stagioni".