Oddo: "Il Milan è una squadra forte e gioca un bel calcio"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Massimo Oddo ha parlato della squadra di Pioli: "Rivedo un ambiente molto simile a quello del mio Milan, la base societaria si sta ricostruendo nel modo giusto: tutti sanno cosa e come fare, avere tra i dirigenti Paolo Maldini fa la differenza. Scudetto? I primi a crederci devono essere i giocatori. Lavorare con un obiettivo ben preciso aiuta a vincere. Il Milan è una squadra forte, con una ottima difesa, un centrocampo pieno di qualità e due grandi campioni come Ibra e Giroud. Penso che Inter e Juve siano leggermente più pronte, ma non possiamo dimenticare quanto fatto dal Milan nella stagione passata. Pioli conosce perfettamente i suoi perché li allena da due anni. Il Milan gioca un bel calcio e affronta ogni partita con lo stesso spirito, ma sa anche dare battaglia quando c’è da soffrire".