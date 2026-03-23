Oddo sui settori giovanili italiani: "Oggi si vedono bambini di 7 anni a cui si insegna lo sviluppo difensivo dal basso. Errore enorme"

vedi letture

L'allenatore di Milan Futuro Massimo Oddo ha rilasciato un'intervista ai colleghi di FanPage, nel corso della quale ha parlato di calcio giovanile, ricordando alcuni dei momenti più importanti della sua carriera e non solo. Di seguito alcuni estratti delle sue parole.

Nei settori giovanili italiani cosa non funziona?

"Una volta l’allenamento era fatto soprattutto di partitine e lavoro coordinativo. Oggi il lavoro coordinativo si fa poco e non gli si dà importanza, ma è fondamentale: se non sei coordinato, in qualsiasi sport non arrivi ad alti livelli. Poi oggi vedo sui social allenatori che insegnano la costruzione dal basso ai bambini di 7 anni. È follia. Fino a una certa età bisogna sviluppare l’istinto e le caratteristiche individuali. Una volta c’erano educatori, oggi ci sono allenatori. Gli allenatori erano per le prime squadre o per i ragazzi di 17-18 anni. Prima, invece, c’erano persone che ti aiutavano a sviluppare il talento. Oggi si vedono bambini di 7 anni a cui si insegna lo sviluppo difensivo dal basso. È un errore enorme".