Oettle (CCO Milan): "Nuovo home kit testimonianza della legacy duratura del Milanismo"

vedi letture

AC Milan e PUMA presentano oggi il nuovo Home kit del Club per la stagione 2024/25, nato dalla perfetta congiunzione tra la storia dei rossoneri e il futuro del design dei kit. Dalla capitale della moda senza tempo, niente è sinonimo di heritage calcistico come le strisce rossonere di AC Milan, simbolo di successo, passione e stile, dal campo alle strade dal 1899. Dove il rosso incontra il nero, il calcio incontra la famiglia. Con i classici colori a rappresentare una riproduzione visiva del genoma umano, l'essenza del Milanismo è la passione che scorre come il sangue nelle vene dei tifosi, una tradizione tramandata di generazione in generazione e indossata da alcuni dei più grandi giocatori di sempre.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha commentato: "Il nuovo Home kit di AC Milan è una testimonianza del nostro ricco heritage e della legacy duratura del Milanismo, che è in grado di riunire oltre 500 milioni di tifosi in tutto il mondo. Questa maglia incarna lo spirito di passione, dedizione e innovazione che definisce il nostro Club. Siamo orgogliosi di presentare questo speciale kit, che simboleggia il nostro impegno non solo verso l'eccellenza calcistica, ma anche verso il nostro ruolo di istituzione sociale e culturale”