Baiocchini: "Al Milan interesserebbe Broja ma solo in prestito con diritto di riscatto. L'agente di Zirkzee al momento non abbassa le richieste, per ora nessuna certezza"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell'Italia contro l'Albania, queste le considerazioni del giornalista e inviato sportivo Manuele Baiocchini in merito alle prossime possibili mosse di mercato da parte della dirigenza del Milan:

Su Broja: "Non ha fatto una buona partita questa sera, uno scout del Milan era presente allo stadio e sarebbe stata l'occasione giusta per lui per mettersi in mostra, ma ciò non vieta al Milan di volerlo trattare comunque. Il Chelsea vorrebbe una cessione a titolo definitivo, e il Milan con questa modalità non sarebbe interessato, se invece le cose potranno cambiare col passare delle settimane, un prestito con diritto di riscatto sarebbe l'opzione più fattibile per il Milan, perchè Broja è considerato un attaccante forte ma non titolare".

Su Zirzkee: "Il Milan vuole Zirkzee come punta titolare, ma ci sono club di Premier League che possono permettersi di aggiungere 5-10 milioni in più, mentre il Milan vuole stare attento, giustamente a far quadrare i conti soprattutto in una fase iniziale del mercato, bisogna evitare di prosciugare il budget. I rossoneri vogliono pagare il giusto per l'olandese. Quindi in questo momento l'agente di Zirzkee non vuole abbassare le richieste, bisognerà capire se le parti nei prossimi giorni potranno o vorranno venirsi incontro, non c'è però questa certezza".