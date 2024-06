Pastore sulle commissioni per Zirkzee: "Sarebbe spiacevole per me che il Milan perdesse Zirkzee per 4 milioni"

vedi letture

Nel corso del primo appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Euro Cronache', il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha parlato di Milan e del discorso relativo al pagamento delle commissioni agli agenti che in questo momento starebbe bloccando l'operazione Joshua Zirkzee. Queste le sue dichiarazioni.

"Sono questioni di principio. Se per principio tu non accetti di scendere a patti perché non facciamo beneficenza te ne prendi poi le conseguenze. Per me, come dire, le questioni di principio nel calcio valgono fino ad un certo punto, perché non tutti i giocatori sono uguali, non tutte le trattative sono uguali, e quindi ci sono dei procuratori che sono anche abituati a sapere che non esistono questi principi. La dirigenza del Milan attuale, essendo giovane, anche a livello di esperienza, non so se ha questa consapevolezza. Zirkzee non è Mbappé, però se la cifra che balla sui 4/5/6 milioni, il Milan non ha un bilancio del tutto terremotato come altre squadre. Spendiamoli? Beh, si parla del numero 9. Se il Milan vuole dare fino a 9 e Kia chiede 15, sarebbe spiacevole per me che il Milan perdesse Zirkzee per 4 milioni".