Oettle sulla terza maglia: "Design audace e colori ispirati a kit iconici del passato"

AC Milan e PUMA hanno svelato oggi il nuovo Third kit del Club per la stagione 2025/26, caratterizzato da un design audace che riflette l’innato senso di stile dei Rossoneri.

Ispirato alla fama internazionale di Milano nel mondo della moda, del design e dell’eleganza, il nuovo Third kit propone una reinterpretazione audace e integrale del celebre monogramma ACM in una grafica all-over – un omaggio alle grandi maison di moda che animano le vie della città e un tributo alla stagione 1995/96, culminata con la conquista dello Scudetto da parte del Milan.

Il kit, proposto in un brillante sunny yellow con dettagli in deep green, fonde con naturalezza l’heritage calcistico del Milan con una visione moderna e fashion-forward, come solo il Club rossonero sa fare.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha commentato: “Siamo estremamente orgogliosi di presentare il nostro Third kit durante il Pre-Season Tour, un momento strategico mentre ci prepariamo alla nuova stagione, dentro e fuori dal campo. Il design audace e i colori - ispirati a kit iconici del passato - rappresentano alla perfezione la capacità unica del Milan di coniugare tradizione e innovazione, stile ed eleganza, prestazioni e classe. Non vediamo l’ora di vederla indossata in campo nei prossimi giorni”.