Offerta del Tottenham per Paratici? Il Telegraph smentisce categoricamente

Contrariamento a quanto trapelato nelle scorse ore, il Tottenham non ha avuto colloqui per il ritorno di Fabio Paratici per un lavoro a tempo pieno nel club una volta terminata la sua squalifica. Lo riporta Matt Law, importante giornalista del The Telegraph.

L'ex DS bianconero, lo scorso aprile, si era dimesso dal suo ruolo di "managing director of football" dopo che gli era stata comminata la squalifica per il suo coinvolgimento nel procedimento per le plusvalenze fittizie che riguardava la Juventus. Da allora Paratici è stato utilizzato come consulente esterno dal presidente degli Spurs Daniel Levy e ha continuano ad assistere dal vivo alle partite del club. Ma dalle sue dimissioni la sua influenza nelle decisioni sportive è diminuita dopo l'arrivo di Scott Munn come Chief Football Officer e del direttore tecnico Johan Lange.

Il Tottenham e Paratici non hanno commentato le voci di un suo possibile ritorno a tempo pieno al club quest'estate, ma Matt Law racconta che fonti autorevoli hanno dichiarato al Telegraph Sport che non ci sono state discussioni in merito.