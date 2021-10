Offerta per i match contro Porto e Torino a San Siro: Game Pack a partire da 44€

Si avvicinano i match decisivi in Europa, continuano quelli delicati in campionato. Il Milan, per le prossime due partite casalinghe contro il Torino in campionato (martedì 26 ottobre alle 20:45) e Porto in Champions League (mercoledì 3 novembre alle 20:45), ha, infatti, proposto un'offerta speciale: sarà possibile acquistare un Game pack (biglietti per entrambe le gare) a partire da 44 euro.

🚨 Special offer, seize the chance! Tickets to both Torino and Porto at San Siro starting from just €44!



