Ogbonna: "Il Milan è tornato ai suoi livelli, ma la Juve è più forte nelle difficoltà"

Angelo Ogbonna, difensore del West Ham, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole del centrale ex Juventus sul campionato italiano: "Chi vincerà? E' un campionato molto equilibrato ed è bello vedere concorrenza in un campionato come quello italiano. Il Milan è tornato ai suoi livelli. La Juve passa un periodo di difficoltà ma è proprio in questi momenti che si rafforza. Conte? Difficilmente perderà terreno".