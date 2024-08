Oggi alle 14.00 la conferenza di Fonseca a Milanello

Oggi, venerdì 23 agosto, a partire dalle ore 14:00, si terrà la conferenza stampa di mister Paulo Fonseca presso il centro sportivo di Milanello. L'allenatore rossonero presenterà la sfida di sabato pomeriggio contro il Parma neopromosso. Dopo il pareggio in casa per 2-2 contro il Torino, la formazione rossonera punterà al primo successo stagionale in trasferta.

La conferenza potrà essere suguita dai tifosi sui canali ufficiali del club e con il consueto live testuale di MilanNews.