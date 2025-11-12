Oggi allenamento al mattino per il Milan: il punto sulle condizioni degli infortunati

Nel pomeriggio di ieri la redazione di MilanNews.it ha appreso che Santiago Gimenez e Adrien Rabiot, alla ripresa degli allenamenti a Milanello, hanno proseguito normalmente nel loro programma di recupero. Ad oggi è difficile pensare ad un loro utilizzo nell’amichevole di venerdì mattina contro la Virtus Entella: i due stanno tenendo fede alla tabella di marcia per un recupero in vista del derby.

Lavoro di gestione anche per Fikayo Tomori che non è ancora al 100% dopo il problema al ginocchio delle ultime settimane. Nella giornata di oggi è previsto un allenamento mattutino con una sessione in palestra per la squadra. La partita amichevole sarà disputata a Milanello a porte chiuse.