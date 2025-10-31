Oggi De Winter e Athekame incontreranno i tifosi in centro a Milano
Una nuova occasione per i tifosi rossoneri: con all'orizzonte il big match a San Siro contro la Roma, Zachary Athekame e Koni De Winter saranno al Flagship Store di via Dante venerdì 31 ottobre alle 17.00 per un incontro speciale nel cuore di Milano. L'esterno svizzero e il difensore belga, protagonisti in maglia rossonera in questo inizio di stagione, visiteranno lo Store e saluteranno i tifosi presenti. L'appuntamento è in via Dante 12, Zachary e Koni vi aspettano!
DOVE VEDERE MILAN-ROMA
Data: domenica 2 novembre 2025
Ora: 20:45
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com