12 milioni per Milan-Como a Perth? Li prenderà anche l'Argentina per un'amichevole in Angola

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Amichevole di lusso. Non puo' che definirsi così, visti i 12 milioni di euro di cachet staccati dall'Angola, la partita che l'Argentina giochera' a Luanda il prossimo 14 novembre. La Federazione calcistica angolana lo ha annunciato sui suoi canali social l'evento, che celebra i 50 anni dell'Indipendenza del Paese della colonizzazione spagnola, l'11 novembre del 1975. Nel contratto e' prevista la presenza di Leo Messi, e secondo i media africani questo motiva il superingaggio che l'Angola ha assicurato ai Campioni del Mondo.

Messi non e' stato incluso nelle convocazioni del ct Scaloni per ottobre e dovrebbe tornare per questa amichevole: nei giorni scorsi aveva confessato la sua voglia di partecipare alla prossima Coppa del Mondo 2026, salvo verificare lo stato di forma di qui a giugno. Anche il Marocco, secondo il francese 'L'Equipe', aveva chiesto all'Argentina un'amichevole a novembre con Messi in squadra, salvo rinunciare di fronte alla richiesta di 10 milioni da parte della federcalcio di Buenos Aires. (ANSA).