Serafini: "Assenze troppo importanti. Ricci è assai diverso da Rabiot e un conto è Pulisic con Leao, un conto è Leao con Gimenez"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso sulla rosa del Milan: "Le assenze sono troppo e molto importanti, la rosa ristretta l’ha voluta Allegri e personalmente l’ho condivisa: una partita alla settimana con troppi esclusi crea frustrazioni e malumori. Prevedere 6/7 acciaccati e 3/4 lungodegenti era però francamente difficile… Come diceva Nereo Rocco, comunque, si va in campo in 11 e chi gioca nel Milan deve dimostrare di meritarlo. Il problema non sono tanto i singoli e le loro prestazioni individuali, quanto l’equilibrio e gli automatismi che fisiologicamente vengono a mancare. La difesa, che nei suoi interpreti non è superlativa, regge con sicurezza quando è protetta, si sfalda in errori reiterati se presa d’assalto. E la sua sicurezza dipende molto dal lavoro dei centrocampisti.

Al di là del valore assoluto, per esempio, Ricci è assai diverso da Rabiot per caratteristiche (ad oggi solo allievo di Modric). Al di là del valore assoluto, per esempio, un conto è Pulisic con Leao, un conto è Leao con Gimenez".

ATALANTA-MILAN, LE PAROLE DI ALLEGRI

“È un momento - ha spiegato mister Massimiliano Allegri a Dazn - in cui abbiamo qualche infortunato, la squadra sta reagendo bene. Nel primo tempo siamo stati costretti a difenderci perché abbiamo sbagliato molto tecnicamente sulle palle in uscita. Avevamo la possibilità di giocare, non so se per la stanchezza o meno, ma anche per meriti dell’Atalanta sicuramente. Il secondo tempo è stato un bel secondo tempo dove abbiamo avuto occasioni per fare gol. Abbiamo fatto scelte sbagliate negli ultimi 20 metri dove dobbiamo assolutamente migliorare. Questa squadra deve essere più convinta di quella che fa. Nel primo tempo abbiamo preso un gol evitabile, eravamo schierati. I ragazzi devono essere contenti della prestazione fatta a Bergamo, allunghiamo la striscia positiva e ora domenica abbiamo una bella partita contro la Roma. Leao aveva un problema sull’anca, si è allenato… Poi a fine primo tempo non stava benissimo, ho preferito toglierlo comunque perché la squadra aveva bisogno di giocatori freschi. Rafa non riusciva a scattare, ho preferito toglierlo. Gimenez è una botta, Leao vediamo ma non dovrebbe essere niente di che. Con la Roma dovremmo avere anche Estupinan. Sono dieci giorni in cui dovremmo stringere un po’ i denti e poi dopo la sosta ripartiremo con tutti i giocatori. Nkunku ha giocato molto bene da prima punta. L’Atalanta è calata e noi abbiamo trovato delle geometrie… Loftus in quella posizione quando ti strappa… Ha fatto 20 minuti straordinari. In quei minuti però dovevi fare gol. C’è stata una situazione in cui Nkunku ha tagliato ma invece si doveva aprire e invece ha fatto un taglio al contrario. Poi il tiro di Fofana, il tiro di Saelemaekers ribattuto da Pavlovic… Abbiamo avuto situazioni favorevoli nel secondo tempo e abbiamo subito un tiro solo su una palla persa malamente in costruzione. Gimenez si è dato da fare, deve stare sereno e tranquillo perché i gol arriveranno. È un ragazzo che si da da fare, lavora molto per la squadra. Sono molto contento e lui deve lavorare serenamente”.