VIDEO MN - Centinaia di tifosi presenti per De Winter e Athekame in centro a Milano

VIDEO MN - Centinaia di tifosi presenti per De Winter e Athekame in centro a MilanoMilanNews.it
Oggi alle 17:38News
di Antonello Gioia
fonte dall'inviato: Lorenzo De Angelis

Koni De Winter e Zachary Athekame sono stati protagonisti di un evento organizzato dal Milan per i tifosi rossoneri, presenti in una centinaia allo Store ufficiale rossonero di via Dante, 12 a Milano. I due difensori sono stati accolti dai tifosi, hanno firmato magliette e scattato selfie, tra la gioia dei presenti.

Si riportano di seguito le immagini dell'inviato di MilanNews.it: