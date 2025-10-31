VIDEO MN - Centinaia di tifosi presenti per De Winter e Athekame in centro a Milano
Koni De Winter e Zachary Athekame sono stati protagonisti di un evento organizzato dal Milan per i tifosi rossoneri, presenti in una centinaia allo Store ufficiale rossonero di via Dante, 12 a Milano. I due difensori sono stati accolti dai tifosi, hanno firmato magliette e scattato selfie, tra la gioia dei presenti.
Si riportano di seguito le immagini dell'inviato di MilanNews.it:
