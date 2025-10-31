Niente nazionale per Pulisic e Rabiot? Accordo già trovato con gli USA, dialogo avanzato con la Francia

Durante la sosta di ottobre, Adrien Rabiot e Christian Pulisic si sono infortunati in nazionale: il centrocampista francese si è fatto male nella gara giocata dalla sua Francia contro l'Azerbaigian, durante la quale ha riportato una lesione al soleo del polpaccio sinistro, mentre l'attaccante americano ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia destra durante l'amichevole tra Stati Uniti e Australia.

I due stanno meglio e torneranno a disposizione nella trasferta di Parma dell'8 novembre, in anticipo rispetto alle previsioni visto che sarebbero dovuti rientrare nel derby del 23 novembre dopo la sosta. E a proposito di quest'ultima, La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina riferisce il Milan è al lavoro per evitare la convocazione di Rabiot e Pulisic con le rispettive nazionali: con gli Stati Uniti c'è già un accordo, ma anche con la Francia il dialogo è già avanzato.

