Verso Milan-Roma: Leao dal 1' con Nkunku, Loftus al posto di Ricci
MilanNews.it
Rafael Leao è tornato ad allenarsi oggi in gruppo a Milanello e nei piani di Massimiliano Allegri c'è di schierarlo dal primo minuto in attacco domenica contro la Roma in coppia con Christopher Nkunku. Lo riferisce Sky che ha poi aggiunto che un'altra novità ci potrebbe esssere in mezzo al campo dove Ruben Loftus-Cheek, entrato bene in campo contro l'Atalanta, potrebbe prendere il posto di Samuele Ricci, autore venerdì contro i bergamaschi della sua prima rete in maglia rossonera.
DOVE VEDERE MILAN-ROMA
Data: domenica 2 novembre 2025
Ora: 20:45
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
