Verso Milan-Roma: Leao dal 1' con Nkunku, Loftus al posto di Ricci

Oggi alle 15:19News
di Enrico Ferrazzi

Rafael Leao è tornato ad allenarsi oggi in gruppo a Milanello e nei piani di Massimiliano Allegri c'è di schierarlo dal primo minuto in attacco domenica contro la Roma in coppia con Christopher Nkunku. Lo riferisce Sky che ha poi aggiunto che un'altra novità ci potrebbe esssere in mezzo al campo dove Ruben Loftus-Cheek, entrato bene in campo contro l'Atalanta, potrebbe prendere il posto di Samuele Ricci, autore venerdì contro i bergamaschi della sua prima rete in maglia rossonera. 

DOVE VEDERE MILAN-ROMA
Data: domenica 2 novembre 2025
Ora: 20:45
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it