Milan, è il momento di Nkunku: sarà titolare contro la Roma

Oltre a Christian Pulisic, che Max Allegri spera di riavere a disposizione nel successivo impegno in casa del Parma, per la gara di domenica contro la Roma, il tecnico rossonero rischia di dover fare a meno anche di altri due attaccanti, vale a dire Rafael Leao, alle prese con un'infiammazione all'anca, e Santiago Gimenez, il quale ha invece un problema alla caviglia. Entrambi hanno lavorato a parte ieri e per questo sono in dubbio per la sfida casalinga contro i giallorossi.

TOCCA A CHRISTOPHER - La speranza di Allegri è comunque quella di recuperare tutti e due almeno per la panchina, ma si saprà qualcosa di più solo nella giornata di oggi. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge poi che a questo punto il favorito per partire dal primo minuto in attacco è Christopher Nkunku. Per il francese, arrivato in estate a titolo definitivo dal Chelsea per 37 milioni di euro più bonus, si tratterebbe dell'esordio da titolare in Serie A dove è ancora a secco dopo le prim nove giornate.

CHI GIOCA CON NKUNKU? - Ma con chi potrebbe fare coppia? In corsa ci sono Rafael Leao e Ruben Loftus-Cheek. Ovviamente molto dipenderà da come starà il portoghese: l'infiammazione all'anca, che come ha spiegato Allegri dopo l'Atalanta non permette all'ex Lille di scattare, verrà valutata con attenzione sia oggi che domani dallo staff medico milanista. La sensazione è che comunque il numero 10 rossonero partirà con ogni probabilità dalla panchina, aprendo così la strada alla titolarità di Loftus-Cheek alle spalle di Nkunku.

