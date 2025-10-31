Serie A, classifiche a confronto: il Milan ha quattro punti in più di un anno fa
MilanNews.it
Tuttomercatoweb.com fa un confronto tra la classifica di Serie A di oggi e quella dello scorso campionato dopo nove giornate: per quanto riguarda il Milan, rispetto ad un anno fa, i rossoneri hanno quattro punti in più. Ecco il dato squadra per squadra:
Napoli 21 punti (-1 rispetto alla Serie A 2024/25 dopo nove giornate)
Roma 21 (+11)
Inter 18 (=)
Milan 18 (+4)
Como 16 (+7)
Bologna 15 (+3)
Juventus 15 (-2)
Cremonese 14 (in Serie B)
Atalanta 12 (-4)
Sassuolo 13 (in Serie B)
Lazio 12 (-4)
Udinese 12 (-4)
Torino 12 (-2)
Cagliari 9 (=)
Parma 7 (-1)
Lecce 6 (+1)
Pisa 5 (in Serie B)
Hellas Verona 5 (-4)
Fiorentina 4 (-12)
Genoa 3 (-3)
Pubblicità
News
Parla l'ideatore di Milan-Como a Perth: "Milioni di emigrati all'estero, per noi che amiamo l'Italia è un sogno e un'occasione irripetibile"
Le più lette
Primo Piano
Franco OrdineServe il mercato, preparatelo ora. A Bergamo male il 1°t, bene il 2°. Galliani alla Fifa? Occasione persa
Carlo PellegattiUn punto in attesa dei rientri. A gennaio rompere il porcellino. Perth: la spinta del Milan
Antonio VitielloMilan, a gennaio rinforzi sul mercato. Riscossa: settimana cruciale. Quante polemiche
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com