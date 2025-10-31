Serie A, classifiche a confronto: il Milan ha quattro punti in più di un anno fa

di Enrico Ferrazzi

Tuttomercatoweb.com fa un confronto tra la classifica di Serie A di oggi e quella dello scorso campionato dopo nove giornate: per quanto riguarda il Milan, rispetto ad un anno fa, i rossoneri hanno quattro punti in più. Ecco il dato squadra per squadra:

Napoli 21 punti (-1 rispetto alla Serie A 2024/25 dopo nove giornate)
Roma 21 (+11)
Inter 18 (=)
Milan 18 (+4)
Como 16 (+7)
Bologna 15 (+3)
Juventus 15 (-2)
Cremonese 14 (in Serie B)
Atalanta 12 (-4)
Sassuolo 13 (in Serie B)
Lazio 12 (-4)
Udinese 12 (-4)
Torino 12 (-2)
Cagliari 9 (=)
Parma 7 (-1)
Lecce 6 (+1)
Pisa 5 (in Serie B)
Hellas Verona 5 (-4)
Fiorentina 4 (-12)
Genoa 3 (-3)