Oggi è il compleanno di Pazzini: i suoi numeri con il Milan

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giampaolo Pazzini compie oggi 38 anni. Per lui un'esperienza al Milan durata tre stagioni e un buon ricordo lasciato ai tifosi. In occasione della sua festa ripercorriamo i numeri del Pazzo con la maglia rossonera. In tre anni a Milanello, Pazzini ha disputato tra campionato, coppa e Champions 86 partite. In queste gare ha segnato 24 gol e fornito 4 assist.