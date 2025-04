Oggi è il gran giorno per la Primavera: a che ora si gioca la finale di Coppa Italia

vedi letture

Il matchday è finalmente arrivato! Oggi alle ore 15.00 sul campo dell’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano andrà in scena la Finale dell’edizione numero 53 della Coppa Italia Primavera. Si affronteranno il Milan di Mister Guidi e il Cagliari allenato da Fabio Pisacane. Una vittoria del Cagliari equivarrebbe al primo successo dei sardi nella competizione, mentre per i rossoneri si tratterebbe del terzo titolo. L'ingresso allo stadio sarà gratuito e la partita trasmessa in diretta su Sportitalia.

Guidi così verso la finale. Quanto è importante la vittoria in un percorso di un settore giovanile?

"La vittoria è importante quando lavori nello sport: tutti da quando siamo bambini, facciamo sport per primeggiare e battere l'avversario. La vittoria deve essere usata per strumento per capire che la loro crescita è nella direzione giusta, senza speculare su avversari o situazioni di campo. Cerchiamo con il miglioramento di ogni singolo calciatore di raggiungere la vittoria. Giocare questo tipo di partite è estremamente formativo per i ragazzi, a livello emotivo sei diverso rispetto a una partita di campionato, con una cornice di pubblico differente: ti abitui ad avere gli occhi addosso. Vogliamo alzare il trofeo che dà senso alle partite precedenti".

La redazione di MilanNews.it vi terrà aggiornati durante la giornata e vi accompagnerà con il racconto dell'evento, minuto per minuto, grazie agli inviati presenti sul campo.